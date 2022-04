Emmanuel RENAUD

Ingénieur diplômé de l'ENSMM à Besançon, j'ai suivis une formation généraliste à dominante mécanique et microtechniques. Mon semestre d'option en matériaux et surfaces m'à permis d'acquérir des connaissances regroupant les nouveaux matériaux, l'étude de la dégradation des surfaces des matériaux ainsi que dans les domaines de la corrosion et du traitement des surfaces.

Mes précédents stages en bureau d'études m'ont permis de développer ma maîtrise d'outils de CAO, ma culture dans différents types de procédés industriels jusqu'à la réalisation de prototype.



Mes compétences :

Excel

Visual studio

Solidworks

ANSYS

VBA Visual Basic

C++

Qt4

Graphisme

Dessin industriel

Autocad

Maple

Matlab

Word