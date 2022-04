Emmanuel RENAUD

Bonjour, à l écoute de toutes les opportunités professionnelles. sérieux, dynamique, une bonne présentation, un bon sens du contact, sont les composantes de ma personnalité. j ai suivi en une formation en commerce et en hôtellerie,actuellement en poste dans le facility management dans l industrie comme équipier multiservices.je suis amené à gérer quelques sous-traitants et à être opérationnel sur le terrain. Mes compétences techniques font de moi un élément très polyvalent et efficace. Mon esprit d équipe, ma connaissance des enjeux pour une entreprise, ma loyauté sont aussi des qualités intéressantes.



Mes compétences :

informer conseiller

prospecter

accueillir

vente de prestations

Relationnel

Connaissances btp/immobilier

Industrie