Emmanuel RENAUD

Je souhaiterai intégrer une entreprise dont l'effectif ne dépasserait pas 250/300 personnes spécialisée dans l'un des domaines suivants : chimie, eau, déchets, logistique, hse.



Expérimenté en chimie et ses domaines associés (traitement de surface, peintures, encres, adhésifs, matières plastiques) (5 ans d'expérience), en recyclage, traitement et valorisation des déchets (OM, DIB, déchets spéciaux, D3E et métaux) (7 ans d'expérience), en traitement des eaux et effluents salins (10 ans d'expérience), j'ai aussi exercé mes compétences dans des domaines transverses tels que la métrologie, la qualité, l'agro-alimentaire, la logistique, la formation et l'HSE dernièrement.



Je privilégie avant tout la curiosité intellectuelle et l'envie d'apprendre, le savoir-faire et la motivation plutôt que le diplôme, simple passerelle pour parvenir à décrocher un job.

Merci de m'envoyer une demande de contact pour tout souhait d'informations complémentaires.



Mes compétences :

Gestion des déchets

Exploitation de sites

Environnement

Traitement des eaux

Management

AutoCAD

Microsoft Office

QHSE

Management de la qualité