Emmanuel RIBEIRO MARAVILHA

Développeur web full stack et UX designer.



Je crée principalement des sites Web (sites vitrines d'entreprises, portfolio ou encore sites e-commerce) et des applications web (plugins et thèmes pour différents CMS).



Mes domaines d'expertise sont les suivants:

- Web & UX Design, création de wireframes, de maquette sous photoshop ainsi que le développement front-end le tout mobile-friendly.

- Développement Web Back-end, simple site vitrine ou e-commerce avec WordPress, Prestashop ou Drupal et leurs nombreux modules et plugins

- Référencement naturel et payant



Au cours des dernières années, j'ai pu acquérir aussi bien en autodidacte qu'au travers d'enseignements diverses compétences : HTML5, CSS2/3, Bootstrap, Javascript, JQuery, MySQL, CMS, SEO, logiciel DAO.



Mes compétences :

Wordpress

PhpMyAdmin

PHP

PHP / MYSQL

HTML/ XTML /HTML5 /CSS 2 et 3/Jquery

PHP Objet

Javascript

Développement web

HTML 5

CSS 3

XHTML

Echecs

Développement informatique

CSS

SQL

Gestion de projet