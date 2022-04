Emmanuel RICHARD

Nous sommes des passionnés et à l'écoute de nos clients et prospects pour répondre le plus professionnellement à leurs attentes.

Larges gammes de matériels périphériques à destination des Transformateurs Plastiques et des Professionnels de la Valorisation, permettant de fournir des installations clés en main, des process de traitements des déchets post-consommation ou post-production, des alimentations centralisées, de la dessiccation très performantes et tant d'autres projets.

Note site Internet a été repensé dernièrement, venez le visiter et nous solliciter sur vos prochains projets.

Notre BE, nos techniciens itinérants, notre service commercial seront à votre entière disposition pour concrétiser vos futur sujets.



Alors, je vous dis " A tout de suite sur notre site" et contactez-moi !!!



Merci à Vous



Mes compétences :

Commercial

Composites

Plasturgie