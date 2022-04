Emmanuel RICQUE

Actuellement directeur comptable d’une PME affiliée au groupe SNCF dans le secteur du transport et de la logistique, mes principales missions sont d’organiser et de coordonner les services administratifs et comptables en étroite collaboration avec le directeur général et le DAF de la région.

Afin de répondre à la demande du groupe, j’établis mensuellement les reportings. (Reporting comptable, opérationnel, DSO etc.). Chaque trimestre, j’établis le bilan de la société afin d’obtenir une situation intermédiaire et ceci dans le but de préparer les travaux de fin d’année.

L’élaboration des budgets par agence et par contrats logistiques nous permet de nous fixer des objectifs. Chaque mois, nous examinons les écarts entre le réel et le budget afin d’ajuster nos décisions.

Toujours dans le même esprit, chaque semaine j’estime le résultat du mois en cours. Le but de cet exercice est de m’entretenir avec les principaux acteurs de l’entreprise (exploitation, SAV, DRH, direction…) et de vérifier en terme économique les actions menées par chacun.

Avec le soutien de l’équipe commerciale, j’organise la relance client afin d’améliorer notre délai clients et surtout diminuer l’encours clients.

Une autre facette de mes compétences est le suivi des marges brutes par activités qui me permet de contrôler la bonne affectation comptable de la sous-traitance. De ces marges par activités, nous établissons chaque mois après la sortie des résultats une analyse de rentabilité par clients.

Je suis quelqu’un de très motivé, ponctuel et rigoureux. J’apprécie particulièrement le travail en équipe.



Mes compétences :

Budget

Travail en équipe

Ponctuel

Organiser

Rigoureux

Reporting

Contrôle de gestion