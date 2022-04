Après une première formation en gestion de production industrielle en France et Angleterre, Christophe BENSOUSSAN poursuit son cursus en École de Commerce à Paris. Préparateur mental et physique dans l’Armée de l’Air, sportif de haut niveau et serial entrepreneur, il créa la première société Satisform® en 2000

en savoir plusArray







Mes compétences :

Direction générale

Directeur Commercial et Marketing

Dirigeant

CEO

Moto

International

Sport

Strategie

Prévention

Risques psychosociaux

pilotage