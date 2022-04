Chargé d’étude fibre optique depuis 9 ans et doté de fortes capacités d’adaptation, je m’investi pleinement dans les missions qui me sont confiées et n’hésite pas à prendre des initiatives.



Mes compétences :

Planification de projet

Management

Suivi clientèle

Camélia-Comac-CAP FT

Autocad-Qgis-Tatukgis-Microstation