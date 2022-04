Emmanuel ROBERT

J'ai créé et dirige Erylon, une start-up qui conçoit, produit et commercialise des solutions robotiques pour augmenter la productivité dans les milieux à risques. Le premier marché est un robot de nettoyage de façades vitrées destiné aux gratte-ciels et aux immeubles du tissus urbain.

De formation ENSAM, j'ai une double compétence informatique & mécanique que je complète avec un Global Executive MBA à Kedge Business School.

Très ouvert à l'international, j'ai à coeur d'être à l'écoute du client et lui proposer des solutions innovantes adaptées à ses besoins.



Mes compétences :

AutoCAD

Mécanique

Gestion de projet

Energie

Robotique

Prospection commerciale

Electronique numérique

Linux embarqué

Linux

Management

Programmation orientée objet

SolidWorks

Catia v5