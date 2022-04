Emmanuel ROCHEFORT

Ma formation, mon parcours, mes expériences et ma curiosité professionnelle m'ont apportés une grande polyvalence dans le domaine du génie-logiciel et du web.

Cette polyvalence me permet d'appréhender les différents aspects d'un projet (analyse, conception, architecture logicielle et d'hébergement, management d'équipe, relationnel client) et ainsi de pouvoir assurer sa conduite de A à Z.

Mon dynamisme, ma bonne humeur et mon bon relationnel sont garants d'une bonne intégration au sein d'une société ou d'une équipe déjà existante.



Compétences :



Langages de programmation : Java, C, C#, Cobol, Windev

Langages et frameworks Web : JSP, JSF,PrimeFaces, Hibernate, Spring, PHP, HTML, XHTML, CSS, Javascript, Ajax, XML, (Geo)JSON, Bootstrap, JQuery

Bases de données : PostgreSQL (Postgis), MySQL

IDE - ETL : Eclipse, Dreamweaver, Windev, Safe FME

Systèmes d'exploitations : Windows 3.11 à 8, Linux, MS-DOS

Administration réseaux :Linux Debian, Apache, Tomcat, MySQL, PostgreSQL, SVN, Samba, Exim, Postfix , Iptables

Langages d'exploitation : MS-DOS, Shell Script

Gestion de code sources : CVS, SVN, Git

CMS : Joomla

Multimédia : Adobe Flash, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Microsoft PowerPoint

Méthodologies, analyse : Scrum, UML, Merise

Bureautique : Microsoft Office, OpenOffice



Formations complémentaires professionnelles :



2013 | Spring / Spring ORM / JSF / Hibernate

SQLI Institut

2012 | Process Communication

"Mieux communiquer pour mieux travailler ensemble" - Adeva

2011 | PSNext 4

Management de projets - Sciforma

2011 | Management de projets

Accompagnement en collaboration de l'école d'ingénieur ESTIA

2009 | Windows Vista

Groupe Agora

2008 | Safe FME

ETL Spatial permettant le traitement et la conversion de données géographiques - Veremes





Mes compétences :

Webmaster

COBOL

JSP

Informatique

Web

PostgreSQL

PostGIS

Linux

Microsoft Windows

SQL

Administration réseaux

Java EE

C

Gestion de projet

Adobe Flash

JavaScript

Adobe Dreamweaver

MySQL

PHP

Adobe Illustrator

FME

Ajax

Scrum