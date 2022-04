Emmanuel ROLLAND

Stratégie de relation client, acquisition, fidélisation, marketing intelligence, CRM, SRM,

Ma curiosité et mon implication m'ont permis de travailler sur des projets d’envergure ainsi que d'animer et encadrer des équipes commerciales et créatives.

-la réalisation d'un mailing haut de gamme pour la promotion de véhicules électriques pour les 500 dirigeants des plus hautes sociétés d’Europe (projet récompensé Grand Prix Stratégie)

-le lancement du programme de fidélisation Renault : définition de la segmentation client, création des customers journey, création du supports créatifs en fonction des points de contacts du cycle de vie client (WelcomePack, courrier APV, animation du programme OnLine..)

-le lancement via un buzz digital d'un nouveau produit : réalisation d'une websérie, création de plusieurs sites internet

-Développement de tous les supports pour la promotion d'un RoadShow BtoB (radio, print, mailing...)



Mes compétences :

Chef de publicité

Commercial

Communication

Communication - Marketing

Cycle de vie

Digital

Display

Fidélisation

Marketing

Marketing direct

Marketing relationnel

Média

Microsoft CRM

Publicité

Relationnel

SRM

Statistique