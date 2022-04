Emmanuel RONCHI

Compétence organisationnelle, capacité à conduire les changements.

Spécialisé dans le retail des marchés émergents (BRICS, surtout en Russie).

Expérience et compréhension des marchés internationaux, développement de stratégies globales et mises en place locales

Compétence commerciale – expérience d’achats auprès des compagnies de FMCG, vente à des distributeurs et compte clés internationaux.

Marketing stratégique, communication et marketing opérationnel.

Maîtrise du cycle de vie du produit, depuis la création et le design jusqu’aux solutions logistiques.

Capacité à évoluer dans des structures matricielles ainsi que dans des organisations hiérarchiques directes.





Mes compétences :

Commercial

International

Leader

Lifestyle

Manager

Manager d'équipe

Marketing

Mode

Organisé

Vente

Leadership

Communication

Organisation

Management

Textile