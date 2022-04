Emmanuel ROQUES

Bonjour,



Titulaire d'un Master 2 en Marketing, et fort de 3 ans d'expérience en tant que chargé de communication et assistant commercial à l'ESF des 2 Alpes, j'ai pu développer ma capacité à négocier, ainsi que mes compétences en terme de marketing opérationnel.

Je recherche maintenant un poste de chargé de projet marketing opérationnel dans une structure dans laquelle je pourrai apporter mon expertise, dans l'optique d'une d'évolution rapide.



Je suis un grand fan du sport en général, et plus particulièrement des sports extrêmes et de montagne (ski, snowboard). J'ai pratiqué ces sports à haut niveau, et dont j'en suis toujours adepte aujourd'hui.

J'aime beaucoup voyager et découvrir de nouvelles cultures.



N'hésitez-pas à me contacter pour de de plus amples informations concernant mon parcours, mon profil, et mon expérience.



Mes compétences :

Vente

Communication

Marketing

Organisation

Sport

Planification