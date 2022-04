Emmanuel ROUGETET

Bénéficiant de 7 ans d’expérience dans la vente de solutions de Portfolio and Project Management (PPM) auprès de Directions Industrielles, Départements R&D et Directions de Systèmes d’Informations, j’ai eu le plaisir de déclencher et concrétiser de nombreux projets ayant permis des optimisations opérationnelles à court termes, une réduction des coûts et une amélioration substantielle de la capacité et la qualité de prise de décision.



Issu d’une formation supérieure en Commerce International, j’ai développé et mets à profit l'ensemble de mes compétences au sein du secteur passionnant des NTIC.



Compétences : Ventes de solutions informatiques, Ouverture et Gestion de grands comptes, Négociation commerciale, Organisations d’événements de promotion, Animation de démonstrations produit, Encadrement d’une équipe d’ingénieurs d’affaires, Management, Coordination de projets.