Emmanuel ROUILLER

Autonome, responsable et motivé, j’ai su démontré de façon tangible mon savoir-faire dans le domaine de la négociation avec la Grande Distribution, du sourcing avec la captation de nouveaux clients aux Etats-Unis, en Pologne ou en Afrique du Sud et enfin dans le développement de produits adaptés aux spécificités des marchés.



J’ai eu l’opportunité de travailler des réseaux de distribution riches et complexes tels que la grande distribution, la RHF ou bien le B2B. Par ailleurs, la connaissance de techniques spécifiques à l'export (prospection, négociation, contrats, liasses documentaires, paiement, logistique, etc.) et la maîtrise complète de deux langues étrangères me permettent d'aborder avec sérénité toute action à l’international.



Enfin, j’aime le travail en équipe et la coordination de personnes. J’ai donc une expertise consolidée, des connaissances accrues et une véritable valeur ajoutée que je souhaite aujourd’hui mettre à disposition d'une entreprise.



Mes compétences :

Orientation clients et résultats

Travail en équipe

Team leadership

Flexibilité

Vision stratégique et capacité d'analyse

Esprit d'initiative

Communication et relationnel

Innovation

