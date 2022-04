Emmanuel ROUX

J'ai ’une expérience professionnelle solide dans le management, la planification et la logistique industrielle, je désire aujourd'hui relever de nouveaux challenges.



Mes qualités sont la curiosité, l'organisation, la rigueur et le sens du relationnel.

Ma persévérance, ma gestion du stress, mon pragmatisme et mon inventivité sont des atouts que je désire encore développer.



Mon parcours de Responsable de Site Industriel intégré dans les processus de mes clients, atteste de mon expérience diversifiée et de ma capacité d’adaptation.



Voici les différentes compétences acquise depuis le début de ma carrière:



SECURITE :

Je respecte et fais respecter les règles de sécurité.

Je remonte et analyse tout incident, ou situation dangereuse

J’assure la mise en place des actions correctives.

Je suis les actions préventives (audit règlementaire, analyse des risques, plans de prévention et plans

d’action).

Je mesure et tiens à jour les indicateurs sécurité.

Je veille à l’ordre et à la propreté des zones de travail (audit sécurité).



PROCESS/QUALITE :

Je planifie et gère la production

Je gère la polyvalence du personnel

Je supervise l’action des chefs d’équipe

J’anime la recherche de solutions (arbre des causes) et l’amélioration continue (Lean/TPM)

Je veille au bon déroulement de la prestation, dans le respect du cahier des charges et du contrat

Je gère les non conformités et mets en place les actions correctives nécessaires

Je respecte et fais respecter la législation du travail et fait appliquer les process.

J’anime la démarche qualité (rédaction de gamme, standard, instruction, procédure….)

Je participe au développement commercial et à l’élaboration des offres de prix

Je saisi et transmet les factures.



RESSOURCE HUMAINE:

J’assure le recrutement, l’accueil et l’intégration et la formation des nouveaux.

J’organise le planning et gère la flexibilité.

J’assure la communication ascendante et descente.

Je suis le garant de la bonne tenue des panneaux d’affichage.

J’élabore le plan de formation, réalise les tours d’équipe et les entretiens annuels

Je contrôle, saisi et transmets tous les éléments de préparation de paie

Je sanctionne ou fais sanctionner tout écart en matière de sécurité, ou de comportement

J’anime et motive mes équipes



Mes compétences :

Support informatique

Autonomie

Lean management

Réactivité

Proactivité

Dynamique

Sécurité au travail

Autodidacte

Gestion de la qualité

Chiffrage

Microsoft Office

Audit