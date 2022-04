Emmanuel ROUX

Je suis graphiste indépendant depuis plus de vingt ans (inscrit à la Maison des Artistes) et je réalise des illustrations et animations 2D/3D pour les secteurs d'activité suivants :

communication d'entreprise, TV, publicité, internet.

J'assure également à l'occasion des formations sur les logiciels utilisés dans mon travail, en particulier Cinema 4D. Je suis l'auteur d'un livre sur Cinema 4D publié aux Éditions Eyrolles en 2003 et 2006, et d'un DVD d'initiation édité par Élephorm en 2012.

Logiciels utilisés : Cinema 4D, VRay, ZBrush, After Effects, Photoshop, Illustrator



Références :

Dior : http://vimeo.com/c4dmotion/dior

Renault : http://vimeo.com/c4dmotion/renault

BNP Paribas : http://vimeo.com/c4dmotion/itpcity

Atos : http://vimeo.com/c4dmotion/atos

Giorgio Armani : http://vimeo.com/c4dmotion/armani

Yves Rocher : http://vimeo.com/c4dmotion/yrocher

J'ai collaboré en tant que chef de projet 3D à la réalisation d'une série intitulée "Alerte Évasions", quatre documentaire de 56 minutes comportant chacun environ 15 minutes d'animations 3D en full HD. Ces émissions ont été diffusées sur M6 en 2011.

Vous pouvez voir sur Vimeo quelques extraits et deux vidéos sur le making of: http://vimeo.com/album/1633689 .





Mes compétences :

After effects

Illustrator

ZBrush

Cinema 4d

3D

Effets spéciaux

Motion design

Photoshop

Vray pour Cinema 4D

Formation