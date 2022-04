Emmanuel ROUX

21 ans d’expérience professionnelle, dans des contextes de grands projets. J’interviens avec succès sur toutes les phases du projet depuis l’assistance à maîtrise d’ouvrage, et l’écriture des exigences fonctionnelles jusqu'aux phases de tests fonctionnels. Je possède une double expérience en Assistance à maîtrise d’ouvrage et en développement de projet, ce qui m’a permis d’aborder des problématiques variées. Fortes capacités d’analyse et de synthèse, créativité et bonnes facultés d‘adaptation me permettent d’être rapidement opérationnel.



Mes compétences :

Informatique

ClearQuest

Responsable Application fonctionnel

SQL

Product Owner

HP Quality Center