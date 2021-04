Frédéric ANTONETTI

Après avoir effectué toutes mes études à l'Université des Sciences et Techniques de Nantes (Loire-Atlantique), études sanctionnées par l'obtention d'un DESS de génie informatique, j'ai intégré la société Marben (groupe ATOS) en 1994, pour travailler dans la continuité de mon stage effectué au CNET (Actuellement dénommé 'France Telecom R&D') sur les modélisation de gestion de réseau.



Le virus des technologies objets m'ayant rattrapé, j'ai changé de sociétés pour me diriger vers des projets intégrant cette dimension.

J'ai ainsi été collaborateur d'Arche 2 (à l'époque filiale de Arche SQL, rachetée depuis par le groupe EuropStat), puis de Soft-Maint (Groupe Sodifrance).

C'est d'ailleurs à ce jour ma plus longue expérience de développement puisque j'y ai passé 3 ans à développer un logiciel de cartographie de système d'information en C++.



Après y avoir été développeur, formateur, consultant et ingénieur avant-vente, j'ai finalement quitté le monde des SSII pour intégrer la direction des systèmes d'informations voyageurs (DSIV) de la SNCF, délocalisée à Nantes au début des années 2000.



J'y ai eu la chance de participer à différents projets novateurs, dans différentes technologies (J2EE, EAI, Télécom/Visiophonie).

Et cela m'a naturellement amené à m'orienter vers l'innovation technologique, dont j'ai eu la responsabilité pendant plus de quatre années.



Je repars maintenant à nouveau vers la gestion de projets, activité qui reste au coeur du métier d'informaticien.



Mes compétences :

Chef de projet

Chef de projet informatique

EAI

Informatique

Innovation

J2EE

Visiophonie

Voyages