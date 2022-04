Emmanuel ROUX

Bonjour ,je suis cuisinier de métier depuis plus de 30 ans ,et cuisinier a domicile et pour familles privées depuis 16 ans,ma passion....faire découvrir mon univers culinaire que j' ai acquis pendants toutes ces années et le faire partager avec amour dans les assiettes, lors d 'évènements de famille ,receptions,cocktails,repas dinatoires, repas d'affaires ,repas d'entreprises

Je ne suis pas traiteur et je n'impose jamais de menus ,le client a carte blanche avec moi.... ce qui pour moi est important

Création ,mariage de gouts et saveurs, aucune routine ,je suis Créateur de gout.