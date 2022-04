Emmanuel RUIZ

A la tête de l'entreprise Secom, je dirige trois Business Units consacrées à l'édition, la production et le développement de technologies digitales.

Basé en France, notre centre de pilotage est composé de 11 personnes et manage nos équipes d'ingénieurs et infographistes situées en Amérique latine et Serbie-Monténégro.



Voici les trois Business Units du groupe Secom :



1. GMixon (Digital Média)

2. Pixeliris (Média Marketing)

3. Pixeliris Labs (R&D).



Nous fonctionnons en modèle de sous-traitance, de partenariat technologique et commercial. Nos prestations sont destinées à des partenaires ayant des marchés cibles forts.



- Gmixon : spécialisée dans les NTIC, cette unité édite et développe des logiciels spécialisés dans le marketing sensoriel (audio/vidéo) et le marketing mobile.

Notre expertise s'articule autour de l'audit et conseil en multimédia (affichage dynamique et diffusion sur écran), la sonorisation et la diffusion d'établissements ou lieux publics, le développement sur mesure de logiciels audio/vidéo.



-Pixeliris : est une SS3i, société de services informatiques, d’ingénierie, (intégration de systèmes, infogérance, mobiles,) et d’infographie 2D/3D.

Nous maîtrisons toutes les technologies actuelles : technologies "matures" (Php, .net, java, MySQL, IOS, Android, Windows Phone, etc...), réalité augmentée, games (serious games, gaming mobile...).

Nous proposons également un choix de prestations standard ou haut de gamme (motion design, animations 3D, effets spéciaux).



-Pixeliris Labs : Cette entité est un laboratoire de R&D éditant des solutions interactives et immersives, spécialisé dans l'accompagnement et le développement technologique Média et Marketing.

Voici nos technologies innovantes:

Interactivité gestuelle, (de type Kinect, Intel Perceptual et Leap Motion)

Interactivité tactile (de type table Surface)

Reconnaissance faciale et biométrique

Réalité augmentée

Robotique

Solutions d’authentification sans contact compatible avec tous les mobiles du marché pour du paiement sans contact

Technologies d’identification en champ proche de type TV et Radio Augmentée

Authentification forte via des smart-devices



Toutes nos prestations sont développées sur mesure.





