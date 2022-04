Arnaud STAIB

-Après une école de commerce, j'ai tout d'abord été sur le terrain comme vendeur dans une société de vente d'objets décoratifs en étain.

-Après cette première expérience très enrichissante sur les fondements du commerce, j'ai intégré une PME de 100 personnes dans le secteur du service aux entreprises.

-Arrivé en terrain inconnu, je me suis très rapidement fait aux règles de ce marché et ai décroché de nouveaux contrats avec des acteurs majeurs tels que L'Oréal PGP, Warner Home Vidéo ou Danone mais aussi des agences telles que Saatchi&Saatchi, TBWA. La société est contrainte à déposer le bilan 1 an après avoir été rachetée.

-Grace à de chaleureuses recommandations de mes clients auprès d'une société concurrente, j’intègre un groupe de dimension internationale de plus de 1 000 personnes. Nouveau cadre, nouveaux défis! Objectifs atteints puisque mes anciens clients me suivent avant d’en conquérir d’autre.

-J'entame au bout de quelques années un bilan de compétences qui me rapproche de mes passions à savoir la technique et le High Tech, mais toujours dans la vente!

-Ensuite Key Account Manager, responsable du géomanagement en France sur des projets internationaux et domestiques dans une société Allemande éditeur de logiciels dans le domaine de la cartographie et de l'optimisation de transport.

Partant d'un marché peu exploré par mes prédécesseurs, il y a tout à faire. Résultat : nous avons bâti des partenariats stratégiques et travaillons avec de grands groupes dans le milieu de la grande consommation, mais aussi l'industrie, la pharmacie...

-La vie réservant toujours des opportunités, je suis maintenant responsable du marché Francais pour la société CCL Design, équipementier automobile de rang 1.



Mes compétences :

Technique

ingénieur commercial

logistique

promotion des ventes