Emmanuel SALMERON

Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et métiers, je suis actuellement le responsable de l'activité Contrôle Technique des Constructions au sein de l'agence d'Avignon de DEKRA INDUSTRIAL SAS



J’effectue des missions relatives à la prévention des aléas dans la construction dans le cadre de missions normalisées sur des projets variés (industriel, tertiaire, génie civil, Etablissements Recevant du Public, habitations).



En véritable partenaire, j'accompagne les clients dans leurs projets depuis la phase de conception jusqu’au parfait achèvement notamment par des actions d'analyses et de vérification des dossiers d’étude, des plans et des interventions sur site afin de contrôler la bonne application des référentiels et normes en vigueur.



Je suis à votre disposition pour partager avec vous mes idées et collaborer à vos projets.



Mes compétences :

Attestation de Formation aux Premiers Secours

Contrôle Technique des constructions

Gestion et pilotage de projets de construction

Construction

Réglementation incendie dans les bâtiments

Classement des hôtels

Reglementation accessibilité personnes handicapées