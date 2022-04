Emmanuel SAMBRONI

Bonjour à tous et à toutes qui aimez notre belle profession d'AGENT(E) IMMOBILIER



Je souhaite fédérer une communauté d'agent(e)s immobiliers, travaillant comme moi sur la ville de Rennes et sa grande périphérie (autres villes françaises acceptées toutefois...).

Ensemble nous serons plus forts pour nous échanger biens et contacts clients.

Ensemble nous vendrons plus vite et mieux !

Toujours dans le respect du client, pour la recommandation. ;)



Transactions sur maisons, appartements, parkings, mais aussi immobilier commercial, droits au bail, murs commerciaux, locaux d'activité, bureaux, "chasse" fonds de commerce à reprendre ou emplacements commerciaux spécifiques, négociation discrète d'indemnité d'éviction pour emplacement convoité...



Au plaisir de vous rencontrer sur Rennes autour d'un café....mais vous pouvez aussi m’appeler pendant le confinement, si vous souhaitez rejoindre mon équipe, cela me fera vraiment plaisir.



Emmanuel

06 98 10 19 67





Stratège, fédérateur d'équipes, ayant la culture du résultat, après 15 ans à la tête de 2 magasins à Rennes : 1 superstore de 750m2 en périphérie et en même temps une boutique-relais en hyper-centre, je lance la première agence immobilière à frais réduits à Rennes...Frais à partir de 1%....



La reprise du fond de commerce en 2004 à conduit à une augmentation du C.A de 415% en 6 ans.

En 2011, le 2ème magasin de 750m2 à été créé à Rennes périphérie.



J'ai eu la chance d'avoir pour maître de stage et parrain, JJ SALAUN, directeur France de ZARA.



Maîtrise COMMERCE ET VENTE option grande distribution / IUP LA ROCHELLE

BTS COMMERCE / RENNES

BAC VENTE / LE MANS

+ 3 années de PSYCHOLOGIE en auditeur libre / UNIVERSITE DE RENNES II



Mes compétences :

Team building