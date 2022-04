Emmanuel SAN JOSE

Responsabilité de l'approvisionnement des produits de protection des grandes cultures du réseau Alliance Occitane (Arterris) dont la zone de chalandise s’étend du Gers aux Bouches-du-Rhône pour plus de cent points de vente.

Gestion et administration commerciale des produits de protection des grandes cultures du réseau Alliance Occitane (Arterris)

Maintenance des Échanges de Données Informatiques (EDI) pour les parties commerciales et logistiques en lien avec mon environnement professionnel.