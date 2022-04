RESTORIA a été créée en 1970 par deux artisans charcutiers angevins. Leurs fils respectifs, Philippe COMTE et Emmanuel SAULOU ayant racheté l'entreprise en juillet 2001. Bien que grandissante, notre structure reste aujourd'hui entièrement familiale et indépendante de tout groupe.



Nous sommes une société de Restauration Collective, présente sur les trois marchés : Santé & Médico-social, Enseignement, Entreprise. Notre secteur géographique va de Vannes à Paris et de Mayenne à La Rochelle.



Nous allons réaliser en 2011-2012 un CA de 28 M€ auprès de 500 clients avec 430 salariés. Nous proposons différentes gammes de services susceptibles de répondre à l'ensemble des besoins en restauration de nos prospects et clients.



Nous avons un positionnement bien spécifique, basé sur UN VRAI METIER DE CUISINIER, la première de nos QUATRE TOQUES POUR UNE ETOILE. Nous demandons à nos équipes de cuisine de se consacrer avant tout à ce beau métier de cuisinier.



Convaincus de la nécesité d'être un acteur volontaire d'une véritable et sincère politique de RSE, nous tentons de trouver la subtile alchimie nous permettant d'assurer la plus grande cohérence dans l'ensemble des très nombreuses actions que nous menons sur les trois trois sphères du DD.



Mes compétences :

Agriculture

Agriculture biologique

Biodiversité

Développement durable

Dirigeant

Diversité

restauration

Restauration collective

RSE

RSE & Diversité