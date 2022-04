Emmanuel SAUR

De nature autodidacte et pragmatique, mon parcours est riche de 10 années de logistique (Gestion stock, flux, clientèle) de début de carrière, et depuis 5 ans, je suis dans l'ordonnancement.

Mes disponibilités informatiques m'ont permis de développer des procéder via des périphériques et exploitations complètes de modules Excel.(SQL,Scénario, Macro, TCD,...,) entre différents ERP pour améliorer chaque jours du temps et de l'analyse de tâches.



Mes compétences :

Excel avancé

SQL

Access

Pragmatique. Gestionnaire et opérationnel