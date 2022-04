Emmanuel SAUREL

RESPONSABLE CENTRE COMMERCIAL DE LA MOSSON 93 AV de Barcelone 34080 MONTPELLIER



IMMOBILIER

- Location de Commerce

- Syndic

- Rénovation et entretien



INFORMATIQUE

HARDWARE :

- Diagnostic et Maintenance PC portables, PC de bureaux, Imprimantes

- Certification DELL (Dimension, Optiplex, Inspiron, latitude, Imprimantes, routeur, switch)

- Diagnostic Téléphonie: PDA, Mobile, carte PCMCIA, Carte SIM

SOFTWARE :

- Maîtrise des Environnements WINDOWS 2000, XP, Vista

- Notions administration et maintenance: Windows server 2003, Microsoft exchange, Active directory

- Assistance et installation Blackberry enterprise server (Exchange ou domino)

- Maitrise réseaux TCP IP, WIRELESS, ADSL, ROUTAGE et VPN

- Notions de développement WEB HTML, PHP, JAVASCRIPT, FLASH, SQL

- Installation et paramétrage de logiciels de comptabilité, paye et gestion commerciale (SAGE, CIEL, EBP)

- Maitrise toutes les offres de solutions communicantes DATA GPRS 3G (Connexion par PCMCIA, PDA, Mobile)

- Paramétrage et configuration de téléphone mobile, PDA