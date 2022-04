Emmanuel SORREL

A la sortie du lycée, j'ai intégré l'IUT Mesures Physiques de Grenoble dans le but d'acquérir une base assez solide en physique-chimie et utilisation de machines d'analyses, afin d'être apte à travailler une fois ce diplôme obtenu.

Il s'est finalement avéré qu'à la fin de ces deux années d'IUT, j'ai voulu continuer mes études afin de devenir ingénieur matériaux. De ce fait, j'ai intégré l'ESIREM de Dijon qui a une spécialité en Recherche En Matériaux. Par cette formation, j'ai pu apprendre les propriétés physiques et chimiques des grandes classes de matériaux (métaux, céramiques et polymères), continuer à contrôler et analyser ces matériaux (tests mécanique, MEB, etc.) et obtenir une bonne connaissance en génie des matériaux (mise en forme, procédés, développement, production...).

Durant ces années à Dijon, je me suis également beaucoup investi pour la vie de l'école, en étant notamment Président du Bureau des Sports (organisation de séjour ski, tournoi de sport inter-école, sorties diverses) et délégué de promotion, sans oublier l'organisation du gala et autres participations de l'école.



Depuis l'age de 18 ans, j'ai toujours voulu rentrer dans le "monde du travail", à la fois pour connaitre différents secteurs d'activités (usine de production ou centre de R&D) mais également pour mettre en pratique mes savoirs théoriques et acquérir d'autres compétences. De plus, mes différents stages m'ont permis d'avoir une excellente vision des différents "niveaux" hiérarchiques, aussi bien en tant qu'ouvrier (ou opérateur), technicien ou ingénieur.



Je suis fortement intéressé par le domaine de la R&D, aussi bien en laboratoire qu'en industrie, afin d'améliorer ou de concevoir de nouveaux matériaux ou procédés de fabrication. Mes connaissances techniques, mon esprit d’équipe, mon dynamisme ainsi que ma motivation sont des atouts forts pour travailler sur de nouveaux projets.



Ingénieur matériaux embauché à l'Institut franco-allemand de recherche de Saint-Louis (ISL) depuis mars 2011, je suis en charge de l'étape de consolidation des poudres par la voie de frittage, à travers un appareil de frittage Flash, une presse isostatique à chaud ou bien encore un four sous vide. Je m'occupe aussi bien de la maintenance de ces appareils que de leur développement pour répondre au mieux à notre besoin. Ces appareils me permettent ainsi d’être au cœur de nos contrats gouvernementales pour la France et Allemagne, mais aussi pour des contrats tiers et des thèses.



Mes compétences :

R&D

Ingénierie

Matériaux

Aéronautique

Gestion de projet

Management