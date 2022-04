Emmanuel SCEMAMA

- 14 ans d'expérience dans le conseil en organisation / stratégie

- Pilotage de projets et programmes transverses de transformation d'entreprise, éventuellement sous sponsor COMEX et Direction Générale

- Expertise en assurances collectives et assurance vie

- Projets menés auprès des plus grands acteurs français de l'assurance (AG2R LA MONDIALE, CNP, Allianz, Generali, MACIF, MAIF, La Banque Postale, ...)

- Facteurs clés de réussite : orienté résultat, pragmatique et efficace

- Lean Six Sigma / Lean Management Green Belt

- Bilingue anglais / français



Mes compétences :

Organisation

Prévoyance

Santé

Lean Management

Conseil

Épargne salariale

Gestion de projet

Pilotage de projet

Lean Six Sigma

Assurances collectives