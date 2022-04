Emmanuel SCHAUER

Enseignant de la conduite depuis 1999 et formateur sécurité routière.

J'ai occupé différentes fonctions dans ce domaine :



- Concepteur et responsable de modules d'apprentissage B sur piste

- Encadrement public âgé pour le compte d'assurances

- Formateur post-permis pour petites et grandes entreprises

- Enseignant code ASSR dans les collèges

- Formateur poids lourds théorie et pratique

- Formateur B, BE, C, CE, D, DE



Je suis également Conducteur de car Grand Tourisme (France, Allemagne, Belgique,...)





Mes compétences :

Informatique

Animation de formations

Relationnel

Travail en équipe

Relations clients

Traduction anglais français