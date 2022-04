Emmanuel SCHIRMER

Mon parcours professionnel m'a amené dans divers secteurs d'activité, les domaines de la comptabilité/gestion/finance ainsi que celui de la pédagogie.

Ce qui résume bien ma personnalité, passionné par les chiffres et les relations qu'ils peuvent avoir entre eux, j'aime non seulement apprendre mais transmettre mes connaissances aux autres.

L'exactitude, le respect des règles, la vérité... sont des valeurs que je chérie, certainement une conséquence ou une influence de cet engouement prononcé pour les mathématiques.



J'ai trouvé dans les ressources humaines le parfait dosage de ces points qui me caractérisent. Ainsi afin d'optimiser mon employabilité je me suis engagé dans une formation en cours du soir de responsable de ressources humaines. Mais j'ai également accepté divers postes de gestionnaire paie en cabinet d'expertise comptable, puis de consultant avant d'être à présent Responsable Paie Adjoint.



Mes compétences :

Formation

GPEC

HandBall

Paie

Ressources humaines