Emmanuel SCHWARTZMANN

Je suis diplômé Ingénieur civil option Bâtiment au sein de l’Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat de Lyon (E.N.T.P.E) depuis septembre 2011.



J’ai donc effectué ma formation principale d’ingénieur dans la voie d’approfondissement Bâtiment à l’E.N.T.P.E. Parallèlement à l’Ecole, j’ai choisi de compléter mes connaissances par un autre cursus à l’Université Claude Bernard de Lyon, le Master Recherche Mécanique Energétique Génie civil Acoustique (M.E.G.A) option Génie civil afin d’acquérir des connaissances techniques solides (diplôme également obtenu en septembre dernier). Au cours de ces années, j’ai donc acquis de bonnes bases dans le domaine du bâtiment d’un point de vue technique dans le domaine de l’énergétique de la physique des ambiances.



Mon parcours confirme ma volonté de travailler dans ce domaine. Au cours de ces années, j’ai pu prendre du recul dans le domaine de la physique. La deuxième année à l’E.N.T.P.E. a été l’occasion d’appréhender l’environnement du bâtiment du point de vue structure, thermique, éclairage et donc la physique des ambiances qui s’y rapporte.



Ma formation a été grandement complétée par un stage effectué à Lyon de quatre mois et demi au sein d’un bureau d’étude fluide et énergie, ACR contractant Général, intégré à un cabinet d’architecture spécialiste en Haute Qualité environnementale, DETRY&LEVY. La particularité de ce fonctionnement a été pour moi l’occasion de pouvoir suivre un projet sur toute la phase conception (dimensionnement énergétique) et d’appréhender la phase réalisation lors de visite de terrains. Les missions de maîtrise d’œuvre concernant la performance du bâti, la thermique sur des projets neufs ou de rénovation de Bâtiments à Basse Consommation (B.B.C.) et leurs modélisations sous le logiciel thermique dynamique Pléaides Comfie ont donc été les éléments essentiels de ce stage. La physique des ambiances a été également abordée avec le logiciel Dialux pour l’éclairage.



La troisième année à l’Ecole a donc été l’occasion de me spécialiser. Trois thèmes particuliers ont donc constitué mes cours : les équipements et installations techniques (ventilation, chauffage…), les ambiances et climat intérieur (thermique, acoustique, éclairagisme, environnement urbain) ainsi que le bâtiment et la gestion de l’énergie (régulation du système bâti, utilisation rationnelle de l’énergie, constructions durables, HQE). La recherche étant le point de départ de toute innovation, le choix de compléter mes études par le Master Recherche me semblait indispensable afin d’être acteur dans le nouveau contexte du bâtiment à faible consommation ou des énergies renouvelables. La formation ainsi dispensée au Master M.E.G.A a contribué à compléter mes connaissances et notamment à travers l’enseignement de modélisation en thermique aéraulique qui m’a donné la possibilité de comprendre le fonctionnement des logiciels de simulations thermiques dynamiques (prise en compte des apports solaires, des écoulements d’air).



Le stage de fin d’études et de recherche de six mois effectué au sein de l’Institut Nationale de l’Energie Solaire (I.N.E.S) au Laboratoire d’Energétique du Bâtiment (L.E.B), un des laboratoires du Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (C.E.A) à Chambéry m’a permis d’entrevoir le monde de la recherche mais également de travailler sur un sujet d’actualité : la Garantie de Performance Energétique (G.P.E), système qui incite la rénovation en garantissant les performances par la société effectuant les travaux (des compensations financières ayant lieu si celles-ci ne sont pas respectées). L’estimation fiable des besoins d’un bâtiment est donc indispensable. L’outil logiciel utilisé a été EnergyEnergyPlus via l’interface Design Builder. Une analyse de sensibilité des différents paramètres d’entrées du modèle numérique a été effectuée afin de déterminer les paramètres les plus influents.



Mes compétences :

Bâtiment

Calcul thermique

Thermique Énergétique

Analyse environnementale

Aéraulique

Thermique du bâtiment

Développement durable

Simulation numérique