Romain FEVRE

Responsable d'un bureau d 'étude thermique et fluide dans le secteur du bâtiment : EPCO Energies

Ma volonté est de promouvoir l'efficacité énergétique et l'utilisation d'énergies respectueuses de l'environnement dans le secteur du bâtiment. Mes activités sont principalement :

- conseil en efficacité énergétique du bâtiment et énergies renouvelables : pré-diagnostics, audits énergétiques (ADEME), études de faisabilité

- réalisation d'études fluides du bâtiment en phase diagnostic, avant-projet et maitrise d’œuvre complète : définitions des besoins énergétiques (simulations thermiques dynamiques, calculs réglementaires), dimensionnement, analyses économiques

Gestion d'un budget fluide allant de 100 000 à 600 000 euros HT

- simulations thermiques dynamiques

- calculs réglementaires pour l'obtention des performances BBC Effinergie / Passivhaus

- soutien et assistance a maîtrise d'ouvrage ou aux E2S pour la mise en place de CPE



Mes compétences :

Renewable energy

Energy efficiency