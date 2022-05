Romain FEVRE

Depuis toujours attiré par l'aéronautique, j'ai réussi à intégrer l'ENAC et a en sortir diplômé, avec un bagage aéronautique conséquent.

Je travaille aujourd'hui dans le milieu des télécoms aéronautiques depuis plus de 2 ans. J'ai acquis une connaissance accrue de l'environnement Datalink en Europe, des technologies employées dans le passé, en déploiement aujourd'hui, et celle escomptées pour le futur.

J'ai acquis une expertise autour de ces sujets, le tout en développant et en maintenant une application Web Java, ayant pour but la supervision des réseaux Datalink en Europe.



J'aimerais aujourd'hui me diversifier, et entrer encore plus au coeur des avions, en travaillant par exemple pour des systèmes embarqués, ou des simulateurs de vol.



Mes compétences :

Informatique

Aéronautique

Java EE

ATM

Java