Emmanuel SERTAIN

Je dirige et suis associé de l'agence de communication indépendante Longrine.



Notre savoir-faire :

- le conseil en communication et la réalisation des outils online et offline

- l'imagerie 3D et la réalisation vidéo

- la conception et la réalisation de modules etraining/elearning



Je suis membre du club APM d'Avignon



Mes compétences :

Marketing

SEO

business development

marketing BtoB

Communication

Publicité

aide au choix

Community management

leadership