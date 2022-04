Emmanuel SIBIERSKI

En tant que courtier en travaux, adhérent au GNCTI (1er groupement national des courtiers en travaux indépendants), je vous accompagne sur tous vos projets d'amélioration, rénovation et construction dans le domaine du bâtiment.

Particuliers, petites entreprises du tertiaire ou commerces de proximité, vous pouvez me confier vos projets, je sélectionne pour vous des entreprises fiables, sérieuses et compétentes pour vous assurer des prestations de qualité. Je négocie pour vous les tarifs et les délais.Vous réalisez et pilotez vos travaux en toute sérénité.

J'accompagne également les personnes à mobilité réduite en ce qui concerne l'aménagement de l'habitat et leur accessibilité.





Mes compétences :

Amélioration continue

Gestion de projet

Management

Gestion de la production

Gestion de la relation client