Emmanuel SIBIERSKI

J'ai créé CTM Rénovation, société de courtage en travaux indépendante, à travers laquelle, j'accompagne les porteurs de projets dans les domaines de la rénovation, de la construction, de l'accessibilité et de l' aménagement de l'habitat, que ce soient pour les particuliers, les entreprises ou les commerces.



Grâce à son savoir faire, son réseau d'artisans et d'entrepreneurs sélectionnées et référencés, de part une charte qualité, CTM Rénovation garantit un gain de temps, un service et des prestations au juste prix.



Afin de renforcer son offre et sa qualité de service, CTM Rénovation recherche également des partenaires et prescripteurs.



Je vous invite à visiter le site:Array afin d'en savoir d'avantage.



Retrouvez également CTM Rénovation sur les autres réseaux sociaux FB, Twitter et G+