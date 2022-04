Laurence HILLY

Véritable professionnelle, mes différentes expériences tant en magasin ou par téléphone m'ont permis d'affûter mes qualités relationnelles et commerciales ( accueil, écoute, conseils, fidélisation...). j'aime les nouveaux challenges, autonome, organisée, rigoureuse, travailler en équipe , et ma polyvalence me permet de m'adapter très vite à toutes nouvelles situations.





Mes compétences :

Conseil

Persévérant et Persuasif

Souriante & motivée

Créatif

Manager commercial

Observateur et à l'écoute

Ecoute client

Ready-to-Wear