Sharon DESAILLY

Maison & Vous est une société dont l'idéal est d'offrir le projet architectural qui vous correspond.



Notre concept est le résultat de recherches spécifiques à chacun des projet où les espaces, les matériaux, l’environnement et particulièrement vous, se complètent créant ainsi des espaces de vie uniques.



Pour nous, l'architecture n'est pas une histoire de mode ni de tendance, mais bien l’expression d'émotions où les volumes et espaces représentent des habitants.



Maintenant imaginez votre Maison... &... Vous!





