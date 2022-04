Sylvain MONTELIMARD

"VOIR LOIN, PARLER FRANC et AGIR FERME" est un adage qui résume bien ma ligne de conduite depuis ces dix dernières années.



Mes compétences :

Superviser une opération tout corps d'état

Suivre des demandes d'avoir

Signature de contrats et avenants

Recruter du personnel technique

Maitriser l'implantation d'une maison

Réunions d'expertise et suivi

Suivi de litiges clients et retards encaissement

Négociation de prix

Gestion des litiges clients

Analyse d'arrêtés PC

Suivi de parfait achèvement et contrôle

Gererla présentation optimale d'un show-room

Dresser un bilan trimestriel d'activité

Gestion des délais et coûts de chantiers

Contrôle d'implantation en limite de propriété

Effectuer une contre-visite terrain

Editions des marchés de travaux

Planifier une ouverture de chantier

Suivi et contrôle des levées de réserves

Contre valider un métré et des plans d'exécutions

Suivi de chantier

Coordination

Maitrise d'oeuvre

OPC

construction

bâtiment

directeur technique

planification

immobilier