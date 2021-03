Samuel DUBOIS

Je propose mes services en réalisant des travaux de dessin technique et d'architecture (traditionnel et maquette numérique BIM), modélisation 3D et infographie, en indépendant.

Egalement formateur DAO, CAO, 3D, maquette numérique BIM, sur les logiciels Autocad, Revit Architecture et Sketchup, je mets mon expérience de dessinateur-projeteur, modeleur et infographiste au service de la formation.

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Autocad 2d et 3d

Sketchup

Formateur AutoCAD

Revit architecture