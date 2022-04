12 ans d'expériences dans la génération et l’export de l’énergie. Expériences acquises sur les chantiers, au sein d’un bureau d’études et lors de gestions de projets.



Ce panel de compétences me permet d’approcher sereinement les nouveaux défis et d’être à l’écoute de tout échange.



Mes compétences :

Éolien

Haute tension

Hydraulique

Offshore

Production