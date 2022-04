Emmanuel SMITH

Je me suis passionné pour le web-développement en 2012. Au fil des années j’ai pu travailler sur différents projets d’intégrations et de développements web (front-end et back-end). Aujourd’hui, je me spécialise dans le développement back-end sur Symfony. Être un développeur Full-stack et un but que je me fixe pour l’avenir.



L’informatique est une grande passion. Ma curiosité fait que ma connaissance est très étendue sur l’Hardware et le Software. Je reste à l’affut des divers innovations technologiques. L’art design (Concept car, Habitations, appDesign et webDesign) me fascine aussi tout autant.



Mes compétences :

Conception Orientée Objet (COO)

jQuery

Programmation Orientée Objet (POO)

Assembleur

Ergonomie d’IHM

Administration & maintenance de BDD

Développement Front-END et Back-END

Structuration Modèle-Vue-Contrôleur (MVC)

Développement sur Arduino