Marion PETRIZELLI

Ingénieure chef de projet pour une entreprise médicale, j'ai pu acquérir de l'expérience en termes de surveillance post-marché, activité de gestion des risques et de gestion des modifications. J'ai pu mettre en pratique mon savoir concernant les calculs en éléments finis et tests mécaniques. Mon année d'alternance au sein d'un grand groupe dans le domaine de l'orthopédie en tant que chef de projet R&D junior constitue un atout. Dynamique, impliquée, rigoureuse et motivée, je suis à l'écoute de toutes opportunités dans le bassin Grenoblois.



Mes compétences :

Teamcenter (PLM)

Solidworks et méca 3D (CAO et simulation)

RDM 6

Ansys

Microsoft Word / Excel

Essais mécaniques

Analyse de risque

IFS (Plateforme ERP)

Surveillance Post Marché

Esprit d'équipe

Gestion de projet technique

Animation de formations

Amélioration continue

Méthode des éléments finis

NX Unigraphics