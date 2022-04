Je suis Emmanuel SOME, je porte la double casquette d’ingénieur système et de développeur d’applications d’entreprise.

Je dispose d’une solide expérience dans l’intégration d’infrastructure réseau sous Windows 2003 Server, l’implémentation de messagerie d’entreprise avec Exchange 2007 Server, l’intégration d’une solution de collaboration avec SharePoint Server, et la mise en place de stratégie de sécurité avec ISA Server.

Côté développement d’applications, je suis certifié Microsoft pour le développement d’applications d’entreprise ce qui inclut les applications Web, Windows et les systèmes distribués.

Je développe essentiellement en JAVA et Visual Basic .NET, langages que je maîtrise parfaitement, j’utilise les bases de données SQL Server 2005 et Oracle.



Mes compétences :

MCTS

Windows 2003 Server

MCP

VB.NET

Java

SQL Server

Sharepoint

Isa Server