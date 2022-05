CONSEILS , SUIVI, ACCOMPAGNEMENT

Entrepreneur, 40 ans d'expérience dans la gestion de TPE, je propose :

CRÉATION DE L'ENTREPRISE

• Création d'entreprise toutes formes, constitution du dossier complet, rédaction,

• Dépôt des statuts près le Greffe du tribunal de commerce, formalités auprès du

CFE, accompagnement jusqu’à l’obtention du K-BIS

• Annonce légale de parution dans la presse spécialisée

• Rédaction de Business Plan / Étude de Marché

• Constitution du dossier bancaire pour la recherche des leviers de financement

• Aide à l'attribution des subventions à la création ou au développement près des organismes spécialisés

• Mise en relation Comptable

GESTION DE L'ENTREPRISE

• Responsabilité du suivi de la gestion de l’activité , administrative, bancaire, sociale et fiscale

• Calcul mensuel de la rentabilité de l'entreprise

• Par chantier

• Par commande

• Administration et archivage des dossiers complets de l'activité

• Conseils et accompagnement pour les entreprises en difficultés auprès du TC

https://www.cma-connect.com/consultation/philippedibilio-cs-connect

https://www.petite-entreprise.net/correspondants/financement/philippe-dibilio



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Communication

Gestion de projet

Management

Formation

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Calcul de la rentabilité

Dossier bancaire

Business plan

Création d'entreprise