Emmanuel SOUILLAT

Depuis 13 ans, je participe à de nombreux projets web en tant qu’administrateur systèmes & réseaux, intégrateur, développeur, chef de projet technique & fonctionnel ou directeur technique en tant que salarié ou Freelance.



Passionné par l’informatique & Internet, j’ai travaillé sur des sites de type communautaires (MagicMaman, Biskot, Vestiaire de Copines), réseaux sociaux (Shop&Tip, Vestiaire de Copines), portails (MagicMaman & La Poste), e-commerce (Avec Bébé, IpsoPresto, Vestiaire de Copines, Châteaux Hôtels & Collection), Marketing (Bonzaï Interactive, Yabuzz), vitrine, événementiel ou catalogue, au sein d’Agences Web, d’Agences de Communication, d’Agence Digitale ou de Pure player.



Partisan d’un «web pour tous», je m’intéresse depuis toujours à l’accessibilité & l’ergonomie des interfaces homme-machine, à l’expérience utilisateur, aux interactions utilisateurs, aux bonnes pratiques et aux performances des sites Internet qui me sont confiés.



Aujourd’hui, j’accompagne des entrepreneurs dans leurs projets Web (startup, e-commerce, réseaux sociaux, marketing, etc.) pour mûrir et faciliter le développement de leur activité.



Mes compétences :

Ergonomie

PHP

UX

Interface utilisateur

Architecture de l'information

Scrum

JavaScript

Sketch up