Emmanuel SOULARD

Diplomé d'un master STAPS "ingénierie de l'entraînement sportif" de l'Université de Bordeaux, j'ai été, à partir d'octobre 2005, responsable de la préparation physique au centre de formation du Mans UC 72 (foot). J'ai donc eu en charge les équipes 16ans et 18ans nationaux ainsi que la CFA. En septembre 2008, je suis devenu le préparateur physique adjoint de l'équipe professionnel évoluant en Ligue 1. Depuis juin 2012, je suis responsable de la préparation du groupe pro évoluant en ligue 2.

Mes compétences sont orientées vers tous les domaines de la préparation physique et de la réathlètisation (muscu, coordination, course, testing, prévention...) et s'articulent autour de trois axes principaux: Evaluation? Individualisation et Recherche.



