Emmanuel SOULARD

Après 15 années d'expérience en tant qu’Administrateur Système et Réseau (dont 11 au sein du Groupe Thales dans le domaine de la Défense), je pilote des projets IT sensibles et structurants depuis 5 ans dans le domaine bancaire.

Mes capacités techniques associées à mon sens du relationnel me permettent de m'adapter rapidement à un nouvel environnement de travail tout en conservant mon efficacité et mon professionnalisme.

La recherche de l'excellence et les solutions innovantes sont mes leitmotiv. Je souhaite aujourd'hui élargir mes perspectives avec de nouveaux challenges.



Mes compétences :

Linux

Microsoft Windows 2003 & 2008 Server

Active Directory

TCP/IP

Messagerie: Exchange, Lotus

Sauvegarde: Backup Exec, True Image

Supervision: HP Open View, Nagios, Zabbix

VMware

Veeam

Coordination de projets

Gestion de projet